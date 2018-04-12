Comunicamos o falecimento Sr. Jose Marques de Carvalho

Nota de Falecimento
o sepultamento será realizado hoje dia 12/04/2018 as 10h
É com profundo pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro comunica o falecimento Sr. Jose Marques de Carvalho, ocorrido ocorrido no dia 11/04/2018, o seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum n° 861 e o sepultamento será realizado hoje dia 12/04/2018 as 10:00 horas, no Cemitério municipal de Aquidauana.
Aos que comparecerem a família enlutada agradece.
Desejamos à família e amigos Sr. Jose Marques de Carvalho os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
Nota de Falecimento
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