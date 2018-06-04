Nota de Falecimento de Nilma Fernandes da Costa Cristaldo

É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro informa o falecimento de Nilma Fernandes da Costa Cristaldo, aos 70 anos, de causas naturais, na manhã desta segunda-feira (04).

Nilma sofria de problemas cardíacos, já havia sido submetida a uma cirurgia de ponte de safena. Ela era merendeira na antiga escola Laudelino, e no momento, estava aposentada.