Nota de Falecimento de Nilma Fernandes da Costa Cristaldo

In memorian
A merendeira aposentada faleceu na manhã desta segunda-feira
É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro informa o falecimento de Nilma Fernandes da Costa Cristaldo, aos 70 anos, de causas naturais, na manhã desta segunda-feira (04).
Nilma sofria de problemas cardíacos, já havia sido submetida a uma cirurgia de ponte de safena. Ela era merendeira na antiga escola Laudelino, e no momento, estava aposentada.
A família ainda não tem informações sobre o velório e enterro de Dona Nilma. Deixou seis filhos, netos e bisnetos.
Nota de Falecimento
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS