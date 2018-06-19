Nota de Falecimento de Masahiti Shimabukuro

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro"comunica o falecimento do Sr. Masahiti Shimabukuro, ocorrido no dia 18 de junho.

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado nesta terça-feira, dia 18 de junho, às 16h30, no Cemitério Municipal.