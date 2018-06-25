Nota de Falecimento de Benedito Vilharva

É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento do Sr. Benedito Vilharva, ocorrido no dia 24 de junho.

Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado nesta segunda-feira, dia 25 de junho, às 9h, no Cemitério Municipal.

Desejamos à família e amigos do senhor Benedito os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.

*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.