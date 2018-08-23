Nota de Falecimento de Silveria Avila da Cunha

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Silveria Avila da Cunha, ocorrido nesta quarta-feira (22).

Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento será logo mais, às 13 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana.