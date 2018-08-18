Nota de falecimento do Sr. Augusto João Golfetti

Luto
O sepultamento será realizado neste sábado, às 10 horas, no Cemitério Municipal
É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento do Sr. Augusto João Golfetti, ocorrido no dia 17 de agosto.
Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado neste sábado, às 10 horas, no Cemitério Municipal.
Desejamos à família e amigos do senhor João os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
*As informações são da Pax Universal de Aquidauana.
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