Nota de Falecimento de Marina Da Silva Cardoso

É com profundo pesar que a equipe do Jornal O Pantaneiro comunica o falecimento de Marina Da Silva Cardoso, ocorrido nesta segunda-feira (27).

Seu corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Bruno n° 861, e o sepultamento será amanhã, terça-feira, às 9 horas, no Cemitério Municipal de Aquidauana.