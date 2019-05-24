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Dois Irmãos do Buriti

Assentado leva multa de R$ 10 mil por criar gado em área protegida de reserva legal

Ele também foi notificado a retirar os animais da área protegida imediatamente

Thailla Torres

Publicado em 24/05/2019 às 14:21

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Um assentado foi multado em R$ 10 mil após ser flagrado criando gado ilegalmente em uma reserva protegida. De acordo com a PMA, o flagrante foi no Assentamento Piúva, em Dois Irmãos do Buriti.

A atividade de criação era realizada em área protegida no município. O homem colocou, inclusive, caixas d’água com água para o gado dentro da reserva. Os animais foram apreendidos e o proprietário rural ficou como fiel depositário, até a decisão do órgão ambiental. Ele foi notificado a retirar os animais da área protegida imediatamente. 

O proprietário tem 44 anos, mora em Dois Irmãos do Buriti e responderá por crime previsto pelo artigo 48 da lei 9.605/1998, de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação, que prevê pena de detenção, de seis meses a um ano, e multa.

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