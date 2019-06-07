Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 19:46

Buscar

Últimas notícias
X

Festividades

“Educação Ambiental no Pantanal” entra no calendário oficial de eventos de MS

Segundo o deputado, autor da lei, ela é eficaz para conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental, sobretudo do Pantanal sul-mato-grossense

Thailla Torres

Publicado em 07/06/2019 às 16:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, 31. A lei 5.348/2019, de autoria do deputado estadual Evander Vendramini (PP), inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul a festividade “Calendário Educação Ambiental no Pantanal”, a ser realizada anualmente no mês de novembro.

Evander salientou que a oficialização do evento é uma ferramenta eficaz para conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental, sobretudo do Pantanal sul-mato-grossense, e do fomento da economia dos municípios que fazem parte da borda do Pantanal. Tais municípios são Corumbá, Ladário, Aquidauana, Miranda, Coxim, Bodoquena, Rio Negro e Anastácio.

“Essa lei tem objetivo de chamar a atenção não somente para a exuberância que temos no nosso Pantanal, como também para que os órgãos de proteção vejam que o pantaneiro protege, sim, o meio onde vive e que ele precisa de uma compensação financeira por isso”, afirmou o parlamentar.

Para Evander, a publicação da lei teve um sabor especial, por ser a primeira lei sancionada de sua autoria como deputado estadual e por beneficiar justamente a sua região. “Me sinto orgulhoso por poder mostrar para o Brasil e para o mundo, por meio dessa lei, a relevância da nossa região. O Pantanal precisa de preservação, mas também precisa de investimentos para ter condições de manter essa riqueza para as próximas gerações”, finalizou.

A ação “Educação Ambiental no Pantanal” é um trabalho continuado que tem como meta a mudança cultural, sensibilizando a sociedade para a importância de se manter o equilíbrio ambiental. “É uma forma de construir uma melhor qualidade de vida da população, principalmente dos que vivem na região pantaneira e, sobretudo, os ribeirinhos”, acrescentou.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Assembleia

Evander consegue aprovar carnaval de Corumbá como patrimônio cultural

Pantanal

Queimadas castigam Pantanal e focos de calor quase dobram no mês de julho

Meio Ambiente

PMA socorre lobo-guará ferido após atropelamento na BR-262

Animal possuía vários ferimentos provocados por atropelamento

Aventura

Em homenagem ao pai, triatleta vai pedalar e remar de Brasília até o Forte Coimbra

Publicidade

Pantanal

PMA intensifica o combate às queimadas e rastreia área para identificar origem dos focos

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo