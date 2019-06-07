“Educação Ambiental no Pantanal” entra no calendário oficial de eventos de MS

Festividades
Segundo o deputado, autor da lei, ela é eficaz para conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental, sobretudo do Pantanal sul-mato-grossense
Publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, 31. A lei 5.348/2019, de autoria do deputado estadual Evander Vendramini (PP), inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul a festividade “Calendário Educação Ambiental no Pantanal”, a ser realizada anualmente no mês de novembro.
Evander salientou que a oficialização do evento é uma ferramenta eficaz para conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental, sobretudo do Pantanal sul-mato-grossense, e do fomento da economia dos municípios que fazem parte da borda do Pantanal. Tais municípios são Corumbá, Ladário, Aquidauana, Miranda, Coxim, Bodoquena, Rio Negro e Anastácio.
“Essa lei tem objetivo de chamar a atenção não somente para a exuberância que temos no nosso Pantanal, como também para que os órgãos de proteção vejam que o pantaneiro protege, sim, o meio onde vive e que ele precisa de uma compensação financeira por isso”, afirmou o parlamentar.
Para Evander, a publicação da lei teve um sabor especial, por ser a primeira lei sancionada de sua autoria como deputado estadual e por beneficiar justamente a sua região. “Me sinto orgulhoso por poder mostrar para o Brasil e para o mundo, por meio dessa lei, a relevância da nossa região. O Pantanal precisa de preservação, mas também precisa de investimentos para ter condições de manter essa riqueza para as próximas gerações”, finalizou.
A ação “Educação Ambiental no Pantanal” é um trabalho continuado que tem como meta a mudança cultural, sensibilizando a sociedade para a importância de se manter o equilíbrio ambiental. “É uma forma de construir uma melhor qualidade de vida da população, principalmente dos que vivem na região pantaneira e, sobretudo, os ribeirinhos”, acrescentou.
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