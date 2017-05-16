Homem é preso depois de oferecer drogas para crianças em Aquidauana

Policial
Rapaz estava consumindo pasta-base em frente a uma residência na vila Paraíso
Um homem foi preso depois de oferecer pasta-base de cocaína para dois menores em vila Paraíso, em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois estavam sentados em frente de casa, na rua João Dias, quando foram abordados.
A polícia foi chamada pela mãe dos menores, quando viu o rapaz usando a droga em frente a sua casa. A mulher foi avisada por dos filhos.
A pasta-basta estava guarda em caixas de fósforos e ele utilizava uma lata de cerveja para o consumo da droga.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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