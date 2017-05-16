Homem é preso depois de oferecer drogas para crianças em Aquidauana

Um homem foi preso depois de oferecer pasta-base de cocaína para dois menores em vila Paraíso, em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, os dois estavam sentados em frente de casa, na rua João Dias, quando foram abordados.

A polícia foi chamada pela mãe dos menores, quando viu o rapaz usando a droga em frente a sua casa. A mulher foi avisada por dos filhos.



A pasta-basta estava guarda em caixas de fósforos e ele utilizava uma lata de cerveja para o consumo da droga.