Jovem é flagrado tentando levar droga para padrasto preso

Um jovem de 18 anos foi preso depois de tentar entregar maconha ao padrasto, que estava detido na delegacia da Policial Civil em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem foi a delegacia dizendo que gostaria de visitar o padrasto e que entregaria a ele materiais de higiene pessoal, roupas e remédios.

Antes de permitir a entrega ao preso, todo o material foi vistoriado por dois policiais. Segundo o registro policial, a maconha estava escondida em uma caixa vazia de medicamento. A embalagem guardava pelo menos 3 gramas do entorpecente.

O rapaz foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (15), na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, por volta das 13h. Os detalhes sobre a prisão do padrasto do jovem não foram divulgados pela polícia.