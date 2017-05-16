Veículo da Polícia que levava detento para atendimento médico colide e duas pessoas se machucam

O detento Marcos Vieira de Souza, de 41 anos, sofreu duas vezes na noite desta segunda-feira (15) em Campo Grande. Por volta das 21h25 ele era conduzido por um investigador da Polícia Judiciária para atendimento médico na UPA Coronel Antonio, quando se envolveu em um acidente de trânsito.

A batida ocorreu na rua Arthur Jorge, cruzamento com a desembargador Eurindo Neves, no Monte Castelo. A viatura oficial, um Pálio Weekend, foi atingida por outro veículo.

Segundo policiais que estiveram no local, um Gol de cor prata, conduzido por Nilson Pires dos Santos, de 40 anos, atravessou o cruzamento com o sinal vermelho, resultando na colisão. Além dos danos materiais, o investigador, Felipe Juriati e o detento, que estava no compartimento de presos, se queixaram de dores, sendo socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhados para a Santa Casa e Pronto Med.

Por determinação do delegado titular do delegado Dr. Rodrigo Vasconcelos, a viatura policial foi removida, via guincho, até o pátio da Segunda Delegacia de Polícia, depois de realizados todos os procedimentos administrativos. O autor foi conduzido ao Depac-Centro da capital para prestar esclarecimentos.