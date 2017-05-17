Homem para em lanchonete e fica sem sua motocicleta

Furto
Furto aconteceu no inicio da manhã desta quarta-feira em Bonito
A iniciativa de parar numa Lanchonete na Rua Coronel Pilad Rebua, no centro de Bonito, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (17) está dando dor de cabeça para Carlos Ney Rossat Dias, de 41 anos. Ele deixou sobre sua motocicleta a chave de contato e um capacete. Ao retornar percebeu que o veículo não estava mais no local.
Segundo uma testemunha, identificada como Matheus Henrique, o furto foi praticado por um tal de “Marréu Bugre”, que o teria convidado a participar. Conhecendo o endereço do suspeito, Matheus conduziu Carlos até o local, não o encontrando. A vítima então procurou a Polícia Militar para informar os fatos.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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