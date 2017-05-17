Igrejas evangélicas são alvo de nova modalidade de golpe

Uma nova modalidade de golpe, direcionado para as Igrejas evangélicas, especialmente as que tem maior poder aquisitivo, acaba de ser denunciado pelo Pastor Davi Liepkan, da Igreja Batista Central de Nova Odessa, no interior de São Paulo.

Segundo ele, o tesoureiro da denominação viu um depósito de R$ 32 mil na conta da Igreja, enviado por uma pessoa que seria do Estado do Pará. Um telefonema solicitou o retorno do depósito, que teria sido feito por engano.

Pouco antes da devolução ser efetuada, a secretaria da Igreja recebeu a informação de que o envelope do depósito estava vazio. “Se fizéssemos a transferência, seríamos mais uma Igreja a cair no golpe”, disse o pastor, informando que outras instituições religiosas já foram alvo da mesma estratégia.

Depósito com envelope vazio foi feito em conta de uma igreja em SP e os bandidos solicitaram a devolução de valor que não existia