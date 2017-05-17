Mulher denuncia o marido por agressão e porte de arma

As constantes desavenças de um casal, em Miranda, tiveram um desfecho com violência no fim da tarde desta terça-feira (16), quando um rapaz de 24 anos agrediu sua mulher de 20 anos, em uma Fazenda a 15 quilômetros da cidade.

Segundo a jovem, o marido a ameaça constantemente. Nesta terça-feira, contudo, as palavras deram lugar a violência física. Ela teria recebido um violento chute na perna direita, que ocasionou uma lesão.

Durante sua denúncia, a vítima informou que o agressor possuía uma espingarda em sua residência, fato confirmado pela equipe da PM que esteve no local. Tratava-se de uma espingarda de pressão modificada para calibre 22. Além da arma, 29 munições intactas foram encontradas.

O rapaz, que confirmou ser o dono da arma e autor da modificação, foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.