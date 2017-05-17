Mulher denuncia o marido por agressão e porte de arma

Violência doméstica
Casal mora em uma fazenda no município de Miranda e terminou na delegacia depois de uma caso de agressão
As constantes desavenças de um casal, em Miranda, tiveram um desfecho com violência no fim da tarde desta terça-feira (16), quando um rapaz de 24 anos agrediu sua mulher de 20 anos, em uma Fazenda a 15 quilômetros da cidade.
Segundo a jovem, o marido a ameaça constantemente. Nesta terça-feira, contudo, as palavras deram lugar a violência física. Ela teria recebido um violento chute na perna direita, que ocasionou uma lesão.
Durante sua denúncia, a vítima informou que o agressor possuía uma espingarda em sua residência, fato confirmado pela equipe da PM que esteve no local. Tratava-se de uma espingarda de pressão modificada para calibre 22. Além da arma, 29 munições intactas foram encontradas.
O rapaz, que confirmou ser o dono da arma e autor da modificação, foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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