Mulher é ameaçada por presidiário e teme pela integridade física de sua família

Temendo por sua integridade física e de sua família, uma mulher de 66 anos, residente na tua Hilário Benício de Arruda, no Jardim Campanário, em Anastácio, compareceu no início da tarde desta quarta-feira (17) na Delegacia de Polícia para relatar drama que estão vivendo.

Nos últimos dias, ela começou a receber mensagens de ameaças de um homem que está preso no Estado de Goiás. Ele convivia com a sua filha, que resolveu retornar a dois meses para a cidade de Anastácio. Em uma dessas mensagens ele diz que se não o deixarem falar com sua ex. quando sair da prisão vai pegar todos de surpresa.

Depois de relatar os fatos, ela destacou que não deseja representar criminalmente contra o acusado e nem deixar o seu aparelho celular para periciar. Tomou a inciativa apenas para resguardar-se e como uma medida de segurança.