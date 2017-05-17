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Rota de Fuga

Pantanal era rota de quadrilha que importava cocaína da Bolívia para MS

Grupo mantinha vida de luxo, embora nenhum dos investigados tivesse fonte de renda lícita compatível

Renan Nucci

Publicado em 17/05/2017 às 16:21

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A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (17) a Operação Rota de Fuga, que apura o tráfico de drogas promovido por um grupo criminoso que atuaria transportando cocaína desde a Bolívia até Campo Grande, passando pela cidade fronteiriça de Corumbá. Grupo mantinha vida de luxo, embora nenhum dos investigados tivesse fonte de renda lícita compatível. 


Integraram a operação 20 policiais que cumpriram dois mandados de busca e apreensão e um mandado de condução coercitiva no estado. Durante a investigação, já foram executadas três prisões, envolvendo aqueles que seriam os principais membros do grupo. A operação apura os crimes de tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico, e prevê ainda o sequestro de aproximadamente R$ 400 mil em bens e valores da organização criminosa.


Os quatro meses de investigações indicam que droga era trazida da Bolívia e armazenada em um sítio próximo à fronteira, na cidade de Corumbá. Em seguida, a carga ilegal era transportada, passando por rotas alternativas, como a Estrada Parque Pantanal e a Estrada do Carandazal, até a capital Campo Grande, onde era distribuída ou enviada para outros estados. O trânsito por estradas vicinais é um meio comum utilizado por criminosos para evitar pontos de fiscalização policial.


No curso das apurações, na data de três de abril, em trabalho conjunto com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal interceptou duas caminhonetes que transitavam na BR-262, rodovia que liga as cidades de Corumbá e Campo Grande. Uma das caminhonetes chegou a empreender fuga, quase atropelando um dos policiais que estava na rodovia, e se acidentou após percorrer 10 km a partir do ponto onde foi dada a ordem de parada. A outra caminhonete envolvida exercia a função de “batedor”, alertando sobre a eventual existência de pontos de fiscalização policial na rodovia.


Na ocasião, foram aprendidos 78 kg de cocaína que estava sendo transportada em um dos veículos. A carga fora lançada às margens da rodovia durante a perseguição. A ocorrência resultou na prisão de três pessoas, incluindo o “batedor”. 


Durante as investigações, observou-se que o possível líder da organização apresentava padrão de vida elevado, embora não possuísse vínculo empregatício formal ou renda lícita que justificasse a riqueza ostentada, que incluía veículos de luxo e imóveis, além de um sítio em nome de um possível laranja, na região de fronteira, local utilizado como área de transbordo e armazenamento da droga, servindo ainda para sediar reuniões do grupo criminoso.

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