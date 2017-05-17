PRF apreende quase 7 toneladas de drogas em 14 dias

Segurança pública
Números fazem parte do balanço da Operação Cáucaso de enfrentamento ao crime na fronteira de Mato Grosso do Sul
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou a Primeira Etapa da Operação Cáucaso, compreendendo ações de combate ao crime na fronteira (Sul) de Mato Grosso do Sul, em continuidade dos resultados operacionais obtidos em 2016 e 2017. As regiões das Delegacias da PRF em Dourados e Naviraí foram contempladas pela operação, entretanto as ações ocorreram em todo o Estado.
A PRF deslocou para a região policiais de grupos especializados como os de Patrulhamento Tático, Operações Especiais, Divisão de Operações Aéreas (Aeronave Bell 407), Policiamento com Motocicletas, Projeto SAPRP (aeronaves policiais remotamente pilotadas - drones), além de viaturas e equipamentos de eficiência policial.
Segundo a PRF, o trabalho se concentrou, entre outros pontos, no enfrentamento às quadrilhas especializadas em contrabando e descaminho, tráfico de drogas, tráfico de armas, roubo e furto de veículos, além de outros crimes. Com o final da primeira da operação, ações coordenadas deverão dar continuidade ao trabalho de combate ao crime que envolvam a região.
Durante os 14 dias de maio da Operação Cáucaso, a Polícia Rodoviária Federal registrou os seguintes números de apreensões e prisões:
Drogas
maconha – 6,8 toneladas
cocaína – 1 Kg
Contrabando: cigarros (maços) - 453.500 unidades
Veículos apreendidos, recuperados e adulterados: 55 unidades
Presos: 48 pessoas presas.
Primeira etapa da Operação Cáucaso
Drogas
maconha – 10,5 toneladas
cocaína – 417,3 Kg (quatrocentos e dezessete quilos e trezentos gramas)
Contrabando: cigarros (maços) - 593.500 unidades
Veículos apreendidos, recuperados e adulterados: 97 unidades
Pessoas presas: 128
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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