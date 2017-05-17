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Segurança pública

PRF apreende quase 7 toneladas de drogas em 14 dias

Números fazem parte do balanço da Operação Cáucaso de enfrentamento ao crime na fronteira de Mato Grosso do Sul

Flavio Brito

Publicado em 17/05/2017 às 10:21

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou a Primeira Etapa da Operação Cáucaso, compreendendo ações de combate ao crime na fronteira (Sul) de Mato Grosso do Sul, em continuidade dos resultados operacionais obtidos em 2016 e 2017. As regiões das Delegacias da PRF em Dourados e Naviraí foram contempladas pela operação, entretanto as ações ocorreram em todo o Estado. 

A PRF deslocou para a região policiais de grupos especializados como os de Patrulhamento Tático, Operações Especiais, Divisão de Operações Aéreas (Aeronave Bell 407), Policiamento com Motocicletas, Projeto SAPRP (aeronaves policiais remotamente pilotadas - drones), além de viaturas e equipamentos de eficiência policial.

Segundo a PRF, o trabalho se concentrou, entre outros pontos, no enfrentamento às quadrilhas especializadas em contrabando e descaminho, tráfico de drogas, tráfico de armas, roubo e furto de veículos, além de outros crimes. Com o final da primeira da operação, ações coordenadas deverão dar continuidade ao trabalho de combate ao crime que envolvam a região.

Durante os 14 dias de maio da Operação Cáucaso, a Polícia Rodoviária Federal registrou os seguintes números de apreensões e prisões: 

Drogas 
maconha – 6,8 toneladas 
cocaína – 1 Kg 

Contrabando: cigarros (maços) - 453.500 unidades 

Veículos apreendidos, recuperados e adulterados: 55 unidades 

Presos: 48 pessoas presas.

Primeira etapa da Operação Cáucaso

Drogas 
maconha – 10,5 toneladas 
cocaína – 417,3 Kg (quatrocentos e dezessete quilos e trezentos gramas) 

Contrabando: cigarros (maços) - 593.500 unidades 

Veículos apreendidos, recuperados e adulterados: 97 unidades 

Pessoas presas: 128

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