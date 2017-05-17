Suspeito esconde droga na cueca ao perceber a presença de guarnição policial

Em diligência no distrito de Camisão, no final da tarde desta terça-feira (16), policiais de uma guarnição da Policia Militar detectaram a presença de dois homens em atitude suspeita na avenida. Carlos Augusto Perdigão, nas proximidades da rodovia.

Ao realizarem uma conversão, por volta das 16h40, perceberam que um dos rapazes passou algo para o outro, que tratou de esconder, imediatamente, na cueca.

Na abordagem, os policiais encontraram três paradinhas de pasta base nas mãos de um dos suspeitos, uma com o outro e mais uma em sua cueca, além da quantia de R$ 50. Confirmados os fatos, ambos foram conduzidos a 1ª DP de Aquidauana para as providências cabíveis.