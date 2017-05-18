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Trânsito

Adolescente de 15 anos é atropelado pelo ônibus da Uems

Batida ocorreu na rua Estevão Alves Corrêa no fim da tarde de ontem

Flavio Brito

Publicado em 18/05/2017 às 07:53

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Um adolescente de 15 anos foi atropelado por um ônibus na rua Estevão Alves Corrêa  no fim da tarde desta quarta-feira (17). As equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas às 17h35 para atender a ocorrência, envolvendo o ônibus que transportava alunos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e o jovem ciclista.

A batida ocorreu em frente a Bicicletária Real, no bairro Alto. Segundo os Bombeiros, a suspeita era de fratura na “cintura pélvica”. O jovem ainda acabou tendo um corte na bolsa escrotal (testículos). O rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Aquidauana. 

Nenhum dos ocupantes do ônibus se feriu no acidente, depois do atendimento, o trânsito no local foi liberado e tráfego de veículos voltou ao normal. 

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