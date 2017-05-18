Adolescente de 15 anos é atropelado pelo ônibus da Uems

Trânsito
Batida ocorreu na rua Estevão Alves Corrêa no fim da tarde de ontem
Um adolescente de 15 anos foi atropelado por um ônibus na rua Estevão Alves Corrêa no fim da tarde desta quarta-feira (17). As equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas às 17h35 para atender a ocorrência, envolvendo o ônibus que transportava alunos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e o jovem ciclista.
A batida ocorreu em frente a Bicicletária Real, no bairro Alto. Segundo os Bombeiros, a suspeita era de fratura na “cintura pélvica”. O jovem ainda acabou tendo um corte na bolsa escrotal (testículos). O rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Aquidauana.
Nenhum dos ocupantes do ônibus se feriu no acidente, depois do atendimento, o trânsito no local foi liberado e tráfego de veículos voltou ao normal.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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