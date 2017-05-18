Advogado, estudante e comerciante presos por envolvimento com pedofilia no MS

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira um advogado, um comerciante e um estudante de direito envolvidos com pedofilia. Um professor, que tem contato diário com menores, também é investigado. As prisões ocorreram em Campo Grande, no âmbito da Operação Cabrera, realizada em conjunto com delegacias em todo o país.

O objetivo dos trabalhos foi reprimir o compartilhamento e a posse de imagens e vídeos de pornografia infantil por usuários da internet. O nome da operação faz alusão a Araceli Cabrera Sanches Crespo, uma criança brasileira abusada sexualmente e assassinada de forma violenta na data de 18 de maio de 1973, no Espírito Santo. O dia de seu falecimento ficou estabelecido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conforme a Lei nº 9.970/2000.



As investigações tiveram início em relatórios de informações produzidos pela Polícia Federal que resultaram na identificação de diversos usuários que baixavam e compartilhavam arquivos contendo imagens e vídeos de cunho pornográfico infanto-juvenil. Os suspeitos utilizavam softwares para compartilhamento de arquivos com usuários de todo o mundo, bem como redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook, dentre outras.



A Superintendência Regional da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul, no âmbito estadual, cumpriu dez mandados de busca e apreensão, dentre os quais culminaram em três prisões em flagrante. Cerca de 50 policiais participaram.



O combate aos delitos de pedofilia pela rede mundial de computadores seguirão sendo realizados continuamente pela Polícia Federal no estado, por meio de investigações que já resultaram em diversas operações, tais como a Patruus e a Patruus II, no ano de 2016.