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Violência

Com convite para área vip, mulher é barrada e agredida antes de show sertanejo

Vivaldo

Publicado em 18/05/2017 às 06:50

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O que era para ser uma noite de alegria, acabou se transformando num pesadelo para Tatiane dos Santos Cardoso, 26, nesta quarta-feira (17), em Dourados. Ela estava animada para assistir aos shows de Marília Mendonça e Paulo & Jean, incluídos na programação da 53ª edição da Expoagro, no Parque de Exposições da cidade, quando foi barrada na área vip.

Segundo consta, dois casais não permitiram sua entrada no espaço, alegando que sua pulseira, de cor rosa, não correspondia ao local, reservado para quem estava com pulseira verde. Depois de um empurra-empurra, que ocasionou lesão em seu busto e a perca de uma corrente de ouro com pingente de Nossa Senhora das Graças, Tatiane foi agredida por três seguranças.

Sem saída para o problema, não lhe restou outra alternativa a não ser procurar a Polícia. Com isto, acabou não assistindo a programação musical para a qual pagou. Ao invés disto, teve que deslocar-se ao Departamento de Polícia Civil (Depac) para solicitar providencias e fins de direito.  

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