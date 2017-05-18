Homem tem nome e documentos usados para atos ilícitos

O cidadão Alessandro Pereira Lima, 31, residente no Assentamento Estrela, no município de Brilhante, compareceu a Delegacia de Polícia do Município diante de uma situação que está tirando o seu sono. Ele recebeu uma carta de citação e intimação do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fórum de Paulinia.

Pela intimação, está sendo acusado de ter realizado a venda de um tablete não entregue ao comprador, uma pessoa de nome Nilson Souza Freire. Segundo apuração, alguém está usando o CPF do denunciante, se passando por ele, e efetuando vendas de objetos eletrônicos.

Alessandro é sitiante, homem do campo, trabalhando com as lidas próprias deste ambiente, sendo produtor de leite, verduras e queijo, e não sabe como o número de seu CPF está sendo usado para atos ilícitos, especialmente um produto que ele não tem nenhum domínio. Diante do exposto, boletim de ocorrência com denúncia de estelionato foi registrado.