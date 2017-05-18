Policia busca whisky e vodka furtados e acaba encontrando drogas em residência do Guanandy

Ao averiguar uma denúncia relacionada ao furto de um litro de whisky e um de vodca, na rua Francisco de Castro, no Bairro Guanandy, na tarde desta quarta-feira (17) uma guarnição da Polícia Militar encontrou não apenas o que buscava como foi além.

Por volta das 14h14, os policiais entraram no quarto da residência - que é um local conhecido pela venda de entorpecentes - , e encontraram dentro de uma caneca de alumínio, 15 trouxinhas de pasta-base de cocaína (7,4g) e um pedaço de maconha (90,3g).

Diante do cenário, foram apreendidos vários objetos e dada voz de prisão ao suspeito, um jovem de 23 anos de idade, todos sendo encaminhados a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.