Policia Federal apreende caminhão com agrotóxico contrabandeado

Policial
A Policia Rodoviária Federal PRF apreendeu aproximadamente 2.250 quilos de agrotóxicos ilegais no compartimento de cargas de uma carreta Volvo/NH12, atrelada a um reboque, ambos com placas de Guaraí/TO. O veículo trafegava nesta quarta-feira (18) na BR 163, km 40, nas proximidades de Eldorado.
Além da substancia tóxica ilegal, de procedência nacional e chinesa, os policiais apuraram durante a abordagem que o condutor, de 28 anos, estava com documento falso. Diante dos fatos ele foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com o veículo e o contrabando para a sede da Polícia Federal de Naviraí.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS