Policia Federal apreende caminhão com agrotóxico contrabandeado

A Policia Rodoviária Federal PRF apreendeu aproximadamente 2.250 quilos de agrotóxicos ilegais no compartimento de cargas de uma carreta Volvo/NH12, atrelada a um reboque, ambos com placas de Guaraí/TO. O veículo trafegava nesta quarta-feira (18) na BR 163, km 40, nas proximidades de Eldorado.

Além da substancia tóxica ilegal, de procedência nacional e chinesa, os policiais apuraram durante a abordagem que o condutor, de 28 anos, estava com documento falso. Diante dos fatos ele foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com o veículo e o contrabando para a sede da Polícia Federal de Naviraí.



