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Policia Federal desencadeia operação contra pornografia infantil

Relatórios da PF indicam que diversos usuários baixam e compartilham imagens e vídeos de cunho pornográfico

Vivaldo

Publicado em 18/05/2017 às 09:01

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No Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes, lembrado nesta quinta-feira (18), a Polícia Federal está deflagrando desde as primeiras horas a Operação Cabreira, visando reprimir o compartilhamento e a posse de imagens e vídeos de pornografia infantil nas redes sociais em todo o país.

Relatórios da PF indicam que diversos usuários baixam e compartilham imagens e vídeos de cunho pornográfico infanto-juvenil, se utilizando de softwares para compartilhamentos de arquivos com usuários de todo o mundo, bem como redes sociais como o Instagram, twitter, Facebook, entre outras.

Em Mato Grosso do Sul a Polícia Federal está cumprindo dez mandados de busca e apreensão em Campo Grande, com uma equipe de cinquenta policiais federais na realização das diligencias. As ações resultam de investigações contínuas da instituição, que já realizou operações similares como a Patruus e a Patruus II, no ano de 2016.

Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de posse, compartilhamento de arquivos de pornografia infantil, com penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código penal Brasileiro que variam de 1 a 6 anos de reclusão.

O caso Araceli

A escolha da data de 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes tem relação com o “Caso Araceli”, de 1973, à época uma criança de apenas oito anos de idade, que foi brutalmente assassinada depois de ter sido violentada sexualmente em Vitória (ES). Diante da repercussão do fato, uma grande mobilização da sociedade levou à criação de um dia dedicado ao combate deste tipo hediondo de violência.  

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