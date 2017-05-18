Polícia intercepta carga de cocaína avaliada em R$ 5 milhões na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu carregamento com 170 quilos de cocaína avaliado em aproximadamente R$ 5 milhões. O flagrante aconteceu nesta quinta-feira, na altura do quilômetro 141 da BR-262, na região de Água Clara. Em Mato Grosso do Sul, o preço da droga gira em torno de R$ 30 mil, podendo valer até três vezes mais em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro.



A droga estava escondida no fundo falso do compartimento de carga, em uma carreta conduzida por um homem de 28 anos. Para retirada foi necessário o uso de ferramentas especificas para abrir a estrutura de metal. Segundo a PRF, 60% do material era cocaína pura. A mistura pode ser multiplicada em até dez vezes para produzir papelotes vendidos em bocas de fumo.