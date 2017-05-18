Túmulo de idoso é profanado, a cabeça e um braço são levados

Não bastasse a onda de chacinas, os moradores da fronteira entre Brasil e Paraguai, nos limites entre Ponta Porã e Pero Juan, andam assustados com outra crueldade: a profanação de túmulos. Nesta quinta feira (18), por volta das 7h30, no Cemitério Central de Pero Juan, agentes da Polícia Nacional do Paraguai estiveram no local para atender mais uma ocorrência.

Segundo os policiais, o túmulo de um cidadão brasileiro, Júlio Cardoso, de 72 anos, enterrado nesta quarta-feira (17) estava completamente revirado. O cenário era de um filme de terror, pois partes do corpo do ancião foram cortadas e levadas pelos praticantes do crime.

Apura-se que a ação pode ser de vingança contra a família do falecido ou um caso de bruxaria, pois a cabeça e um dos braços – o direito – desapareceram, podendo ter sido levados para algum rito satânico, como observa literatura sobre o assunto. Duas pessoas a bordo de uma motocicleta teriam sido vistas saindo do Cemitério e podem ter relação com o ato de profanação.