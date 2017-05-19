7º BPM prende foragido da Justiça em Anastácio

Polícia
Um homem de 32 anos foi preso pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar. De acordo com as informações divulgadas pela PM, ele estava foragido da Justiça e foi preso por volta das 11h desta sexta-feira (19).
Segundo a polícia, o rapaz foi flagrado depois uma denúncia. Ele foi encontrado no Jardim Campanário. Ele foi encaminhado para a delegacia e permanece sob custódia à disposição da Justiça.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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