Idosa de 66 anos suspeita de golpe do cartão clonado

Uma idosa de 66 anos procurou a polícia depois de suspeitar de movimentações com seu cartão de crédito. A moradora de Aquidauana contou à polícia que não faz compras pela internet.

De acordo com o boletim de ocorrência, ela recebe a fatura do cartão em casa. A idosa percebeu as compras quando fez a conferência dos dados.

A vítima do possível golpe do cartão “clonado” contou à polícia que é correntista do anco do Brasil.