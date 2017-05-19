Idosa de 66 anos suspeita de golpe do cartão clonado

Banco
Moradora de Aquidauana teve o cartão usado para fazer compras por meio de sites na internet e procurou a polícia
Uma idosa de 66 anos procurou a polícia depois de suspeitar de movimentações com seu cartão de crédito. A moradora de Aquidauana contou à polícia que não faz compras pela internet.
De acordo com o boletim de ocorrência, ela recebe a fatura do cartão em casa. A idosa percebeu as compras quando fez a conferência dos dados.
A vítima do possível golpe do cartão “clonado” contou à polícia que é correntista do anco do Brasil.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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