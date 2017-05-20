Homem abandona carga de 1,6 tonelada em caminhão de salgadinho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso do Sul interceptou carregamento com 1,6 tonelada de maconha escondida em caminhão de salgadinhos. O flagrante aconteceu ontem, na rodovia BR-060, região de Sidrolândia. O autor, de 45 anos, tentou ludibriar as autoridades mostrando nota fiscal da carga, mas na carroceria havia, na verdade, a carga milionária da droga.



Durante a abordagem, os policiais constataram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava suspensa, criando a necessidade de outro motorista para assumir o veículo e continuar a viagem.



Porém, enquanto a PRF averiguava a situação, o homem fugiu a pé, abandonando o caminhão. Neste momento, foi aberto o compartimento de carga onde havia centenas de tabletes da droga em meio a algumas caixas de alimento. O caso foi enviado à Delegacia de Polícia Civil local.