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Violência

Mulher acusa Guarda Municipal de ter jogado uma bomba em seu pé

Rapaz teria passado pela vítima com a viatura e jogado o explosivo enquanto ela jantava perto da antidga rodoviária da Capital

Vivaldo

Publicado em 20/05/2017 às 08:00

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Um mulher registrou boletim de ocorrência nesta sexta-feira (19) acusando um guarda municipal de ter jogado uma bomba em seu pé, em Campo Grande. Ela teria ficado ferida, e foi atingida quando o rapaz jogou a bomba ao passar por ela com a viatura. O fato aconteceu por volta das 20h45, na avenida Ernesto Geisel esquina com Barão do Rio Branco,  no bairro Amambai. A vítima diz conhecer o autor do atentado.

Segundo depoimento dado por Andreia Gonçalves Lima, 35, no Departamento de Polícia Civil do Centro de Campo Grande, ela estaria jantando no local, que fica nas imediações da antiga rodoviária, quando uma viatura da Guarda Municipal passou, próximo onde ela estava, e teria jogado uma bomba, que explodiu perto de seu pé. A vítima diz conhecer que o homem que jogou o artefato seria um Guarda Municipal.

Acionada, uma guarnição da Policia Militar esteve no local, tentando ouvir testemunhas, mas ninguém quis se pronunciar. A vítima foi encaminhada a Santa Casa e segundo um médico plantonista a bomba causou várias fraturas nos ossos de seu pé. O suposto guarda municipal não foi localizado pela Polícia, sendo o caso registrado como lesão corporal dolosa. 

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