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Homicídio

Sábado começa violento na fronteira

Rapaz é alvejado por cinco disparos de pistola 9mm

Vivaldo

Publicado em 20/05/2017 às 08:17

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Aos 35 minutos deste sábado, na Av. Internacional, na área urbana de Ponta Porã, os sons produzidos por disparos de armas de fogo levaram as pessoas que estavam nas imediações do nº 3180 a terem certeza de que mais uma morte poderia ter ocorrido. Essa tem sido uma dinâmica comum na cidade fronteiriça, gerando constante apreensão na sociedade local.

Consta que circulava pelo local, naquele momento, o jovem Rafael Gonçalves de Mato, de 29 anos, que foi abordado por um desconhecido e alvejado por cinco disparos de uma pistola calibre 9mm, sendo dois no peito, dois nas costas e um na cabeça. No local a Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência, encontrou seis cápsulas de calibre 9 mm e alguns projéteis.

Ninguém soube dar informações sobre o autor dos disparos. A Perícia técnica esteve no local, realizando os procedimentos de praxe, liberando o corpo logo em seguida. O caso foi registrado como homicídio simples. “Mais um” em se tratando da fronteira, onde a lista de homicídios neste ano de 2017 coloca a região como a mais violenta do Estado de Mato Grosso do Sul. 

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