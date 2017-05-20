Veículo é alvo de incêndio criminoso em frente a residência em Paranaíba

Depois de ouvir o barulho de um veículo em alta velocidade por volta das 2h15 deste sábado (20), Diorel Morais de Oliveira, de 31 anos, decidiu ir até a frente de casa, na rua Irineu Juventino Borges, no bairro Jardim Daniel Quatro, em Paranaíba, para ver o que estaria acontecendo. Surpreso, constatou que seu veículo estava pegando fogo.

Segundo Diorel, pouco antes, ele estacionou o veículo, um Uno Mille Economy, 2013, de cor preta, em frente a sua residência. Aos policiais de uma guarnição que se deslocou ao local, revelou não imaginar a procedência do ato. Relatou também que contou com a ajuda de um vizinho para apagar o incêndio.

Como a intervenção foi quase imediata, os danos causados pelo fogo foram mínimos, limitando-se ao assoalho e ao flanco interior esquerdo do veículo. Os fatos, como relatados, foram registrados em Boletim e encaminhados ao conhecimento da Delegacia de Polícia de Paranaíba para as devidas providências.