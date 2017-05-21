Amigas se reúnem para prosear e beber e acabam partindo para as vias de fato

Duas mulheres, uma de 51 anos e outra de 29, se encontraram neste sábado (20) para conversar e beber, na rua Projetada A, no bairro Cristo Rei, em Anastácio. Por volta dos 19 minutos deste domingo (21), começaram a se desentender, por motivos fúteis, partindo para a agressão mutua.

Uma guarnição da Polícia Militar, acionada via Copom, deslocou-se para o local, encontrando as duas amigas brigonas em visível estado de embriagues. Diante dos fatos, ambas foram conduzidas até a Delegacia de Polícia para as providencias necessárias.