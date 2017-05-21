Amigas se reúnem para prosear e beber e acabam partindo para as vias de fato

Anastácio
Duas mulheres, uma de 51 anos e outra de 29, se encontraram neste sábado (20) para conversar e beber, na rua Projetada A, no bairro Cristo Rei, em Anastácio. Por volta dos 19 minutos deste domingo (21), começaram a se desentender, por motivos fúteis, partindo para a agressão mutua.
Uma guarnição da Polícia Militar, acionada via Copom, deslocou-se para o local, encontrando as duas amigas brigonas em visível estado de embriagues. Diante dos fatos, ambas foram conduzidas até a Delegacia de Polícia para as providencias necessárias.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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