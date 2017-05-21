Após choque de veículos motorista empreende fuga no bairro Santa Terezinha

Trânsito
No final da tarde deste sábado (20), na rua Oscar Trindade de Barros, no bairro Santa Terezinha, o condutor de um veículo fugiu do local onde se envolveu numa colisão. A vítima, uma mulher de 40 anos, registrou queixa na 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.
Segundo a mulher, por volta das 17h05, um veículo Fiat Uno, de cor verde, colidiu na trazeira de seu Voyage 1.6, de cor prata, logo após o quebra mola existente em frente ao Poli Esportivo. Ao constatar o choque, ela fez sinal com a mão para o condutor do outro veículo, que empreendeu fuga.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS