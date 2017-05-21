Arma de fogo dispara e atinge homem em Anastácio

Um disparo acidental. Essa a justificativa de um homem de 29 anos, para a lesão ocasionada por um projétil na manhã deste sábado (20) em Anastácio. A Polícia entrou em contato com a vítima depois de receber a informação de que no Hospital Regional de Aquidauana alguém era atendido depois de um acidente com arma de fogo.

Segundo a vítima, a arma teria caído de suas mãos e ocasionado um disparo que atingiu o seu pé direito. A arma foi entregue para a equipe policial e o autor acabou sendo transferido para o Hospital da CASSEMS.

Consta no boletim de ocorrência que a plantonista da Delegacia de Polícia de Anastácio foi orientada pela Autoridade Policial a questionar se os policiais militares deram voz de prisão ao homem envolvido no acidente e se havia escolta acompanhando o mesmo no Hospital. Segundo a PM o procedimento não foi realizado e nem havia efetivo para fazer o acompanhamento.