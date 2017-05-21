Conselho Pleno da OAB aprova parecer que recomenda impeachment de Michel Temer

Em reunião que terminou na madrugada deste domingo (21), o Conselho Pleno da OAB aprovou parecer que recomenda a abertura de processo de impeachment contra o presidente da República, Michel Temer, por crime de responsabilidade. Foram 25 fotos a favor e um contra, com uma ausência. O pedido deve ser protocolado na Câmara dos Deputados nos próximos dias.

Os conselheiros presentes à reunião condenaram a atitude do presidente da república de ter se encontrado com o empresário investigado pela Polícia Federal e o fato de não denunciá-lo, após admitir que corrompeu dois juízes e um procurador. “Temer faltou com o decoro e feriu a Lei do Servidor Público”, diz o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia.

Uma comissão especial da Ordem dos Advogados do Brasil, convocada pela diretoria nacional, já havia sinalizado a favor do afastamento de Temer, por ter “falhado ao não informar às autoridades competentes a admissão de crime por Joesley Batista e faltado com o decoro exigido do cargo ao se encontrar com o empresário sem registro da agenda e prometido agir em favor de interesses particulares”. Cada voto do Conselho Pleno da OAB corresponde à representação da ordem em um estado brasileiro.