Discussão em Tabacaria durante a madrugada resulta em assassinato

Fatal
Um tiro no olho esquerdo de um homem resultou em sua morte por volta das 03h00 da madrugada deste domingo em Campo Grande. Tudo aconteceu após uma briga numa tabacaria da cidade, no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Alagoas.
A Polícia, depois de acionada, conseguindo apurar apenas que os dois homens, vítima e autor, começaram uma discussão que terminou com um homicídio. O autor teria deixado o local, não havendo informações sobre quem seria.
Apreensão de drogas
Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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