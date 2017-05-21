Discussão em Tabacaria durante a madrugada resulta em assassinato

Um tiro no olho esquerdo de um homem resultou em sua morte por volta das 03h00 da madrugada deste domingo em Campo Grande. Tudo aconteceu após uma briga numa tabacaria da cidade, no cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua Alagoas.

A Polícia, depois de acionada, conseguindo apurar apenas que os dois homens, vítima e autor, começaram uma discussão que terminou com um homicídio. O autor teria deixado o local, não havendo informações sobre quem seria.