Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 05:50

Buscar

Últimas notícias
X

Assassinato

Em meio a festa esportiva jovem é assassinado no Ginásio de Esportes de Miranda

Vivaldo

Publicado em 21/05/2017 às 06:05

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O jovem Douglas Ferreira de Jesus, de 19 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo em Miranda, depois de um desentendimento com um homem que estaria na companhia de Gilberto de Souza Junior, conhecido por Tiziu. Em meio a discussão, o desconhecido se utilizou de uma faca e consumou o assassinato.

Segundo boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia da cidade, por volta das 01h03, na parte de fora Ginásio de Esportes Guilherme Maidana, onde ocorreu a abertura da Mirancopa, vítima e assassino brigaram, tendo Douglas levado a pior. O autor teria cabelos até os ombros e usava roupa de roqueiro.

Dois investigadores da Polícia Civil, avisados de que um jovem chegara em óbito no Hospital Regional Renato Albuquerque Filho e que familiares estavam bastante alterados no local, fizeram os primeiros levantamentos, auxiliados por policias militares. O jovem morto teria recebido os primeiros socorros no Ginásio, mas não resistiu aos ferimentos produzidos pelo instrumentos cortante.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo