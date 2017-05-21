Em meio a festa esportiva jovem é assassinado no Ginásio de Esportes de Miranda

O jovem Douglas Ferreira de Jesus, de 19 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo em Miranda, depois de um desentendimento com um homem que estaria na companhia de Gilberto de Souza Junior, conhecido por Tiziu. Em meio a discussão, o desconhecido se utilizou de uma faca e consumou o assassinato.

Segundo boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia da cidade, por volta das 01h03, na parte de fora Ginásio de Esportes Guilherme Maidana, onde ocorreu a abertura da Mirancopa, vítima e assassino brigaram, tendo Douglas levado a pior. O autor teria cabelos até os ombros e usava roupa de roqueiro.

Dois investigadores da Polícia Civil, avisados de que um jovem chegara em óbito no Hospital Regional Renato Albuquerque Filho e que familiares estavam bastante alterados no local, fizeram os primeiros levantamentos, auxiliados por policias militares. O jovem morto teria recebido os primeiros socorros no Ginásio, mas não resistiu aos ferimentos produzidos pelo instrumentos cortante.