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Aquidauana

Jovem perturba o sossego de moradores com som alto no Bairro Alto

Vivaldo

Publicado em 21/05/2017 às 12:00

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Final de semana é natural que as pessoas queiram desfrutar de tranquilidade. Descanso é a palavra de ordem. Quando um carro de som insiste em quebrar o silêncio da noite, varando a madrugada, é problema. Foi o que aconteceu por dois dias seguidos em frente a uma residência da Doutor Sabino, no Bairro Alto. O jeito para um dos moradores que se sentiu prejudicado com a perturbação do sossego, foi denunciar.

Consta em boletim de ocorrência registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana que um senhor de 53 anos de idade teve que acionar a Polícia Militar para estar no local indicado. Por duas madrugadas seguidas o proprietário de um veículo Pálio, se utilizou de alto volume para ouvir suas músicas preferidas. Neste domingo (21) a perturbação se prolongou até 03h00, quando a Polícia Militar foi acionada. Com a aproximação de uma viatura  o denunciado, um jovem de 22 anos, desligou o som. 

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