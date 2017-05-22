Dois homens são presos por tráfico de drogas na Nova Aquidauana

Durante a ronda realizada na tarde deste domingo (22), por volta das 15h07, na Rua José Carnio, na Nova Aquidauana, uma guarnição da Policia Militar desconfiou de dois homens, quando um deles recebia uma sacola do outro, que estava numa motocicleta Honda Fan, 125, em frente de uma residência. Depois que ambos entraram, os policiais fizeram a abordagem, com autorização da proprietária.

Segundo ela, um dos homens, de 20 anos, é seu genro e estaria residindo no local há pouco tempo. Com ele, que se escondeu no banheiro da residência, nada foi encontrado. Já o outro homem, de 34 anos, estava com uma sacola onde havia 56.9 gramas de substância análoga à pasta base. Questionado, ele disse que recebera o produto como forma de pagamento de uma dívida no valor de R$ 300.

Diante do fato os dois autores foram encaminhados a 1ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, sendo o fato registrado como tráfico de drogas.