Homens são presos por porte ilegal de arma em Aquidauana e Anastácio

Duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma durante o fim de semana – em Anastácio e Aquidauana. A primeira prisão foi de um homem de 56 anos, ele foi denunciado por um testemunha pelo “190”, depois de exibir um revólver calibre 22 enquanto estava em um trailer de lanches em Anastácio.

De acordo com a denúncia anônima, ele estava em caminhonete Hillux de cor preta e que teria seguido em direção a Aquidauana. O carro foi encontrado pela polícia estacionado em frente ao Bar Praça, na Teodoro Rondon.

A segunda prisão foi a de um jovem de 22 anos que confessou ser o dono também de um revólver calibre 22. Ele foi flagrado na rua Oscar Trindade de Barros. Os dois foram e os objetos apreendidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia de Aquidauana.