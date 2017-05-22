Jovens são detidos com arma durante a madrugada no bairro Santa Terezinha

No começo desta segunda-feira (22), aos exatos cinco minutos, uma guarnição da Polícia Militar de Aquidauana realizava ronda ostensiva nas imediações do Mercado Atlântico, no Bairro Santa Terezinha, quando avistou dos jovens em atitude suspeita.

Na abordagem, ao perceber que ambos apresentavam nervosismo, os policiais acabaram encontrando uma arma de fogo calibre 22, desmuniciada, enrolada em um pano. Um dos jovens, de 20 anos, assumiu ser o dono e também não possuir porte de arma.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, onde boletim de ocorrência foi registrado, além de serem tomadas as demais providências.