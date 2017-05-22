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Motorista afronta PRF após ser flagrado alcoolizado na BR 262

Teste do bafômetro indicou que homem havia bebido o dobro que é permitido por lei

Vivaldo

Publicado em 22/05/2017 às 06:40

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A Polícia Rodoviária Federal ao fazer abordagem a um veículo Fiat Siena, na BR 262, sentido Anastácio-Terenos, às 16h40 deste domingo (21) percebeu que o motorista, de 46 anos de idade, apresentava dificuldades para falar e andar e forte odor etílico, sinais evidentes de embriaguez. Ele acabou assumindo que havia ingerido bebida alcoólica.

No teste de alcoolemia, os policiais detectaram uma somatória de 0,70 mg/l, ou seja, índice bem acima dos 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido que já é considerado crime e pode resultar em prisão. Como agravante, o acusado apresentou comportamento arrogante e desrespeitoso, quando os policiais mandaram que ele entregasse o veículo para uma pessoa habilitada de sua confiança.

Índices

Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), estima-se que 54% dos motoristas brasileiros fazem uso de álcool antes de pegar o volante, Já a Pesquisa Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde em parceria dom o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indica que 24,3% dos motoristas afirmam que assumem a direção do veículo após ter consumido bebida alcoólica. 

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