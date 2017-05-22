Mulher de 26 anos é assassinada a tiros em Itaquiraí

Ninguém sabe os motivos que levaram um desconhecido a assassinar uma mulher de 26 anos no início da noite deste domingo (21) na cidade de Itaquiraí, a 503 quilômetros de Aquidauana.

Segundo boletim de ocorrência, por volta das 18h30, um vizinho de Priscila Cristina Alves Papa, residente na Rua Arapongas, Bairro Nova Esperança, ouviu quatro disparos de arma de fogo e logo em seguida o barulho de uma motocicleta deixando o local em alta velocidade.

Acionada, uma guarnição da Polícia Militar se fez presente, constatando que a mulher tinha sido alvejada, vindo a óbito. No bolso da roupa da vítima os policiais encontraram uma carta de teor não revelado.