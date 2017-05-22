Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 05:51

Buscar

Últimas notícias
X

Homicídio

Mulher é assassinada em fazenda de Aquidauana

De acordo com uma testemunha, o autor confessou o crime, disse onde a vítima estava e fugiu da propriedade rural a cavalo

Vivaldo

Publicado em 22/05/2017 às 06:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma mulher de 27 anos, reconhecida como Katiele Cordeiro,  foi assassinada por volta das 15h deste domingo (22) numa residência da fazenda Fazendinha, na zona rural de Aquidauana.  Segundo uma testemunha, que entrou em contato com a Polícia, via telefone,  o autor seria o marido da vítima, pois ambos estavam em outra residência, quando discutiram. Pouco depois do casal dirigir-se para sua residência, ouviu-se um tiro, que teria sido dado pelo seu marido.

A testemunha, J.A.E., informou a Polícia que o autor, J.C.S., após disparar contra a mulher teria  lhe chamado. Ao chegar na residência do casal ouviu do homem: “Acabei de matar essa desgraçada da minha mulher, entra lá, pois a única pessoa que confio é você!”. Ao entrar, deparou-se com a vítima, deitada na cama. Ela teria recebido um tiro na testa. Com medo do autor, que ainda estava armado, ajudou-o a arrumar suas roupas. Quando conseguiu uma  boa distância do local do crime, saiu correndo para sua casa, ligando para a Polícia. O autor, segundo a testemunha, deixou a fazenda a cavalo. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Flagrante ocorreu na região de Miranda; motorista do caminhão-trator foi preso em flagrante

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

Publicidade

Homicídio sob investigação

Homem é encontrado morto com tiros e corte no pescoço em Corumbá

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo