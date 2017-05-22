Mulher é assassinada em fazenda de Aquidauana

Uma mulher de 27 anos, reconhecida como Katiele Cordeiro, foi assassinada por volta das 15h deste domingo (22) numa residência da fazenda Fazendinha, na zona rural de Aquidauana. Segundo uma testemunha, que entrou em contato com a Polícia, via telefone, o autor seria o marido da vítima, pois ambos estavam em outra residência, quando discutiram. Pouco depois do casal dirigir-se para sua residência, ouviu-se um tiro, que teria sido dado pelo seu marido.

A testemunha, J.A.E., informou a Polícia que o autor, J.C.S., após disparar contra a mulher teria lhe chamado. Ao chegar na residência do casal ouviu do homem: “Acabei de matar essa desgraçada da minha mulher, entra lá, pois a única pessoa que confio é você!”. Ao entrar, deparou-se com a vítima, deitada na cama. Ela teria recebido um tiro na testa. Com medo do autor, que ainda estava armado, ajudou-o a arrumar suas roupas. Quando conseguiu uma boa distância do local do crime, saiu correndo para sua casa, ligando para a Polícia. O autor, segundo a testemunha, deixou a fazenda a cavalo.