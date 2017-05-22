Mulher é esfaqueada pelo ex-marido durante uma festa

Um velho e trágico rito se repetiu na madrugada deste domingo (21), durante uma festa em um Clube Recreativo de Anastácio: o ciúme gerando delito. A vítima da vez foi uma mulher de 36 anos, que estaria se divertindo no local, por volta das 4h, quando foi abordada pelo seu ex-marido, de 29 anos, contra o qual tem uma medida protetiva.

Segundo a vítima, o homem teria desferido um golpe de faca no lado esquerdo de sua barriga, sem aparente motivo. Lesionada ela não buscou cuidados médicos, indo para sua residência. Por volta das 15h, sentindo dores, procurou atendimento hospitalar, sendo informada pela médica plantonista que não era possível dar pontos no ferimento, uma vez que o mesmo já estava infeccionado.

O fato foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana como lesão corporal dolosa (violência doméstica) e o agressor deve ser procurado para as devidas explicações.