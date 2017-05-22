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PF prende motorista de caminhão com 688 quilos de maconha

Droga estava escondida sob a carga de caixas de pizza transportadas em um caminhão que saiu de Campo Grande

Flavio Brito

Publicado em 22/05/2017 às 09:43

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PF prende motorista de caminhão com 688 quilos de maconha

Droga estava escondida sob a carga de caixas de pizza transportadas em um caminhão que saiu de Campo Grande

Policiais federais prenderam na tarde de sexta-feira (19) um motorista profissional, de 48 anos,  transportando 688 quilos de maconha. A prisão ocorreu próximo ao Posto da PRF, em Jaraguari, mas o caminhão saiu de Campo Grande com o carregamento de droga.

De acordo comas informações divulgadas pela assessoria de imprensa, os policiais receberam a informação de que o caminhão Ford Cargo Modelo 1215 branco, placa KDM-4286, seguiria para o Rio de Janeiro na manhã de sexta-feira, com grande quantidade de entorpecentes. Em diligências, encontraram o referido caminhão estacionado na rua Polônia, próximo à avenida Gunter Hans – na Capital. A equipe acompanhou o deslocamento do veículo, que era conduzido por dois homens, até perto do posto da PRF de Jaraguari, onde realizaram a abordagem.

Ao verificarem a carga, os policiais encontraram diversas embalagens de pizza. Em função da dificuldade de análise da mercadoria no local da abordagem, o caminhão e os homens foram levados para a sede da Superintendência da PF, onde, após minuciosa varredura, foram encontrados os 688 quilos de maconha, acondicionados em caixas de papelão e em tambores de plástico azuis. Um dos homens detalhou que receberia R$ 20.000,00 pelo transporte da droga até um posto de gasolina no Rio de Janeiro e declarou, em depoimento, que o outro acompanhante nada sabia sobre o crime. Junto com a droga, foram apreendidos cerca de R$ 1.300,00 em dinheiro.

 

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