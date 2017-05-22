PRF apreende mais de meia tonelada de drogas no Estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 531,5 kg de maconha em Dourados no fim de semana. Na noite de sábado (20), na BR 163, km 267, a PRF abordou o veículo M. Benz conduzido por um homem de 48 anos.

Durante a abordagem, o condutor mostrou-se bastante nervoso, fazendo com que os policiais aprofundassem a verificação. Na carroceria do veículo, encontraram um fundo falso, onde estavam alojados vários tabletes de maconha. A droga foi retirada e pesada, totalizando 438,2 kg.

De acordo com as informações divulgadas pela PRF, o homem informou que pegou o caminhão em um posto de gasolina atrás de um shopping na cidade de Pedro Juan Caballero no Paraguai e que levaria o veículo até a cidade de Goiânia-GO. O conduzido tinha R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) em espécie, bem como G$ 62.000 (sessenta e dois mil guaranis) e um celular. Informou, ainda, que receberia R$ 1.000,00 pelo serviço.

Ainda em Dourados, no fim da noite de sábado (20), policiais rodoviários federais apreenderam 93,3 kg de maconha, no veículo Peugeot 308, conduzido por um homem de 32 anos. No km 8 da BR 463, a equipe policial deu ordem de parada ao referido veículo, que não obedeceu, e empreendeu fuga. Foi iniciado, então, o acompanhamento tático, sendo possível abordá-lo no km 257, da BR 163. Durante a tentativa de fuga, o suspeito realizou diversas manobras perigosas, ultrapassagens arriscadas e proibidas.

Após a abordagem, o suspeito confessou o tráfico do entorpecente e disse ter pego o veículo carregado com maconha na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e o levaria até a cidade de Curitiba-PR, onde receberia R$ 5.000,00 pelo transporte.Foi constatado, ainda, que o veículo conduzido era roubado e que estava com os sinais de identificação e placas adulteradas. Os documentos pessoais e do veículo também estavam falsificados. O condutor possuía, ainda, um mandado de prisão aberto na cidade de Curitiba.